उत्तर कोरिया ने 3 घंटे में जापान की ओर दागीं दो बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिकी अभ्यास पर जताया विरोध

डिजिटल डेस्क, सियोल। उत्तर कोरिया ने रविवार को तीन घंटे के भीतर दो बैलेस्टिक मिसाइलें दागीं। उसने ये मिसाइलें अपने पूर्वी समुद्र तट से जापान की ओर दागीं।

उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर सैन्य अभ्यास के जरिये कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वैसे उत्तर कोरिया कई वर्ष पहले बैलेस्टिक मिसाइल विकसित कर चुका है और उनका परीक्षण भी कर चुका है।

उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की जानकारी पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दी है। बाद में जापान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की और दागी गई मिसाइलों को बैलेस्टिक मिसाइल बताया। जापान की सरकारी मीडिया एजेंसी एनएचके ने बताया है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन के बाहर गिरीं।