नोबेल पुरस्कार की राशि नौ प्रतिशत बढ़ी, अब मिलेंगे 1.20 करोड़ स्वीडिश क्राउन
नोबेल पुरस्कार की राशि में नौ नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अब एक करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्राउन पुरस्कार राशि मिलेगी।
HighLights
इस बार इन पुरस्कारों की शुरुआत की 125वीं वर्षगांठ भी है
छह श्रेणी में कुल इनामी राशि एक करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्राउन हो जाएगी
रॉयटर, कोपेनहेगन। नोबेल पुरस्कार की राशि में नौ नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अब एक करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्राउन पुरस्कार राशि मिलेगी।
स्वीडन के नोबेल फाउंडेशन ने शुक्रवार को कहा कि वह इस साल अपने प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की इनामी राशि में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा। इस वृद्धि के बाद सभी छह श्रेणी में कुल इनामी राशि एक करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्राउन हो जाएगी।
नोबेल फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक हाना स्टजार्ने ने बयान में कहा, पुरस्कार की राशि बढ़ाकर हम नोबेल पुरस्कार के लंबे समय से चले आ रहे महत्व को बनाए रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पुरस्कार का आर्थिक मूल्य समय के साथ बना रहे।
इस साल भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा पांच अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच की जाएगी।
इस बार इन पुरस्कारों की शुरुआत की 125वीं वर्षगांठ भी है। फाउंडेशन के अनुसार, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत इन पुरस्कारों को 1901 में शुरू किया गया था।