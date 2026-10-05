मेडिसिन के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल, रोशनी की मदद से दिमाग के न्यूरॉन्स नियंत्रित करने की खोजी तकनीक

डिजिटल डेस्क, स्टॉकहोम। सोमवार को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों वैज्ञानिक दिमाग की अलग-अलग नर्व सेल्स की एक्टिविटी को चालू या बंद करने के नर्व सिस्टम पर काम कर रहे थे।

तीन वैज्ञानिकों को मिला मेडिकल नोबेल पुरस्कार

2026 का मेडिसिन नोबेल जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ को दिया गया है। इन तीनों ने लाइट गेटेड आयन चैनल और आप्टोजेनेटिक्स पर रिसर्च की है। वे जर्मनी और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं।

नोबेल कमिटी ने उनके काम की तारीफ करते हुए x पर लिखा कि इस तरीके का इस्तेमाल अब दुनिया भर की लैब्स में दिमाग के रहस्यों को जानने के लिए किया जा रहा है। नोबेल कमेटी के मुताबिक, इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज ने दिमाग को समझने के लिए रिसर्च का एक नया रास्ता खोल दिया है। इस खोज का इस्तेमाल आंखों की बीमारियों पर भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मदद से आंखों की रोशनी खो चुके लोगों की रोशनी वापस लाई जा सकती है या नहीं।