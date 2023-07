New Zealand न्यूजीलैंड की न्याय मंत्री (justice minister) किरी एलन (Kiri Allan) ने शराब की कानूनी सीमा का उल्लंघन किया जिसके बाद उन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक पुलिस अधिकारी के साथ जाने से इनकार करने का आरोप लगाया है। सांस परीक्षण के दौरान पुलिस को पता चला की एलन नशे में गाड़ी चला रही थी।

New Zealand: कानूनी शराब सीमा का उल्ल्घंन करने के बाद न्यूजीलैंड की न्याय मंत्री ने दिया अपने पद से इस्तीफा

