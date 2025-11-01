Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीदरलैंड्स को मिलेगा पहला Gay प्रधानमंत्री, चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत; अर्जेंटीना के प्लेयर से होनी है शादी

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:27 PM (IST)

    नीदरलैंड्स में डी66 पार्टी ने चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। रॉब जेटन, 38 वर्ष, देश के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने गीर्ट वाइल्डर्स को हराया, जिन्होंने आप्रवासन विरोधी नीतियों का प्रचार किया था। जेटन ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जेटन ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीदरलैंड्स की मध्यमार्गी पार्टी डी66 ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही डी66 के नेता रॉब जेटन नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने विरोधी गीर्ट वाइल्डर्स को बेहद कांटे की टक्कर में मात दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रॉब जेटन इतिहास के पन्नों में अपने लिए स्थान भी सुरक्षित कर लेंगे, क्योंकि जेटन 38 साल के जेटन नीदरलैंड्स के सबसे युवा और खुले तौर पर गे होने का दावा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे।

    अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी से की है सगाई

    नीदरलैंड्स के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के एक कस्बे उडेन में पले-बढ़े जेटन ने रेडबौड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स का बेहद शौक था। जेटन के माता-पिता दोनों शिक्षक थे। जेटन ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है और अगले साल स्पेन में उनकी शादी होगी।

    चुनावों में जेटन के सामने गीर्ट वाइल्डर्स खड़े थे। वाइल्डर्स की छवि इस्लाम विरोधी नेता की है और नीदरलैंड्स में उनका बेहद प्रभाव है। हालांकि जीत डी66 की हुई। वाइल्डर्स ने इमीग्रेशन विरोधी नीतियों पर प्रचार किया था और कुरान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी।

    इसके उलट जेटन ने वाइल्डर्स पर विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। जीत ने बाद जेटन ने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आप अपने देश के लिए सकारात्मक संदेश के साथ प्रचार करते हैं, तो लोकलुभावन आंदोलनों को हराना संभव है। हालांकि नीदरलैंड्स के आधिकारिक परिणाम सोमवार 3 नवंबर को देश के बाहर रहने वाले नागरिकों के डाक मतपत्रों को भी शामिल करने के बाद घोषित किए जाएंगे।