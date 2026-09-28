Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Video: नेपाल में कुछ ही सेकंड में ढह गया पहाड़, बाग्लुंग भूस्खलन में बह गए कई घर; 10 लोगों की मौत

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Mon, 28 Sep 2026 05:19 PM (IST)

नेपाल के बाग्लुंग जिले में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के बाग्लुंग जिले में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है; इस घटना में कई घर मलबे में दब गए और कई बह गए।

घटना के एक वीडियो में पहाड़ का एक हिस्सा ढहता हुआ दिखता है, कुछ ही सेकंड में ढलान से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रविवार को बाग्लुंग में हुए भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया, जबकि शनिवार को एक अलग घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

10 लोगों की मौत, कई घर बहे

बागलुंग जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख, पुलिस अधीक्षक फनिंद्र प्रसाई ने बताया कि तमनखोला ग्रामीण नगरपालिका में चार लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति लापता है, जबकि रविवार को निसीखोला ग्रामीण नगरपालिका में पांच लोगों की मौत हो गई।

तमनखोला ग्रामीण नगरपालिका-3 के धरनसुख में, भूस्खलन की चपेट में आकर घर दबने से 80 वर्षीय बुद्धिराज घर्ती और 66 वर्षीय भीमदेवी घर्ती की मौत हो गई। गांव में आठ घर बह गए।

तमनखोला रूरल म्युनिसिपैलिटी-4 के संतार में, घर के मलबे में दबने से 50 साल के हस्ताबीर श्रीपाली और 65 साल की उदिसारा श्रीपाली की मौत हो गई। हस्ताबीर की पत्नी अभी भी लापता हैं।

निसीखोला रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के जुगजाखोला इलाके के हद्धारा में भूस्खलन की वजह से एक घर मलबे में दब गया, जिससे एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।

मरने वालों की पहचान 36 साल की श्यामकुमारी बीके, उनके 13 साल के बेटे मनोज, आठ साल के बेटे मुकेश और तीन साल के बेटे निशान बीके के तौर पर हुई है।

निसीखोला रूरल म्युनिसिपैलिटी-6 के रंगिल में, भूस्खलन से एक गौशाला के दबने के बाद 50 साल के सूर्यबहादुर घर्ती की मौत हो गई। शनिवार को, ताराखोला रूरल म्युनिसिपैलिटी-5 के धस्मार में भूस्खलन से एक घर के दबने पर 59 साल के मानबहादुर रोका की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है।

रहत और बचाव कार्य जारी 

बाग्लुंग के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कृष्ण प्रसाद आचार्य ने कहा कि समय पर मिली चेतावनियों से और लोगों की जान बचाने में मदद मिली। बचाव कार्य के लिए सुरक्षाकर्मियों की एक टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची है। बाग्लुंग में लैंडस्लाइड नेपाल में लंबे समय से चले आ रहे खराब मौसम के कारण हुआ।

नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) की जानकारी के मुताबिक, चार दिनों तक हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, पांच लोग लापता हैं और पांच अन्य घायल हुए हैं।

अथॉरिटी ने बताया कि भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हुई और सभी पांच लापता लोग भी भूस्खलन के कारण ही लापता हुए, जबकि बाढ़ से चार लोगों की मौत हुई और लगातार भारी बारिश से तीन लोगों की जान गई। खराब मौसम से 247 परिवार प्रभावित हुए, 260 घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 80 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा।

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम के कारण 24 से 27 सितंबर के बीच नेपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इमरजेंसी टीमों ने ज्यादा जोखिम वाले इलाकों से लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, जबकि बचावकर्मी और स्थानीय अधिकारी विस्थापित परिवारों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

 