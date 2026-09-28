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नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत, उफान पर नारायणी नदी; भारत में भी बढ़ा बाढ़ का खतरा

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 28 Sep 2026 03:54 AM (IST)

नेपाल में पिछले कुछ दिनों में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है, जिससे ...और पढ़ें

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत (फोटो-रॉयटर्स)

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोगों की मौत (फोटो-रॉयटर्स)

HighLights

  1. नेपाल में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत।

  2. लगातार बारिश से कई घर तबाह, सड़क यातायात बुरी तरह बाधित।

  3. नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ की विशेष चेतावनी जारी।

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हुए। इससे कई क्षेत्रों में घर तबाह हो गए और सड़क यातायात बुरी तरह बाधित हुआ।

हिमालयी देश पिछले महीने की उस विनाशकारी बाढ़ से अभी ठीक से उबर भी नहीं पाया है जिसमें कि कम से कम 1,453 लोग मारे गए थे और 5,000 से अधिक लोग लापता हैं।

शनिवार रात पाल्पा जिले के माथागढ़ी में भूस्खलन से एक घर दब गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले चार दिनों में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इस दौरान राहत कर्मियों ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 1,284 लोगों को बचाया।

इस बीच, नेपाली अधिकारियों ने दक्षिणी चितवन और नवलपरासी जिलों के कुछ हिस्सों में नारायणी नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने और इसके जलस्तर के लगातार बढ़ने के बाद बाढ़ की विशेष चेतावनी जारी की है। भारत में गंडक के नाम से जानी जाने वाली इस नदी में बाढ़ से पड़ोसी देश (भारत) पर भी इसका असर पड़ सकता है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)