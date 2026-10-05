नेपाल में खोज और बचाव अभियान खत्म, 5285 लोग अब भी लापता

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल सरकार ने 26 अगस्त को देश में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद शुरू किए गए खोज और बचाव अभियान को रोकने का फैसला लिया है, क्योंकि अब जीवित लोगों के मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। हालांकि, अब भी 5285 लोगों का कुछ भी अता-पता नहीं है।

भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से नदी के किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने के 40 दिन बाद सरकार ने अब पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कामों को प्राथमिकता दी है। अब तक इस आपदा में कुल 1,455 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि बैठक में वित्त मंत्रालय से 559.18 अरब नेपाली रुपये के बजट की सिफारिश का भी फैसला लिया गया। यह बजट 26 अगस्त की आपदा और मानसून से जुड़ी अन्य आपदाओं से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 504 योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए होगा।