नेपाल त्रासदी का एक महीना: 1453 शव बरामद, 5300 लोग अब भी लापता, पहचान के लिए DNA प्रोफाइलिंग का सहारा

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के अनुसार, नेपाल के मध्य और उत्तरी जिलों में भयानक बाढ़ में 1,453 लोगों की मौत हो चुकी है, 5285 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है।

NDRRMA ने बताया कि अब तक 1451 लोगों को शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दो अन्य लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। शनिवार को बताया गया कि अब तक कुल 13,795 लोगों को बचाया गया है। बचाए गए लोगों में से 1,113 लोग अभी 21 होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं, जिनमें नुवाकोट से 187, रसुवा से 805 और धाडिंग जिलों से 212 लोग शामिल हैं।

26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास शुरू हुई अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। नेपाल में बाढ़ से तबाही हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ का पानी निचले इलाकों में ले गई, जिससे घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। चीनी मीडिया के अनुसार, इस आपदा में तिब्बत में भी 43 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 11,000 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई नेपाल में सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक बाढ़ से प्रभावित करीब 11,000 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। एजेंसी ने बताया कि बाढ़ में घायल सात लोगों का अभी इलाज चल रहा है। आपदा के एक महीने बाद भी मृतकों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब तक बरामद 1,453 शवों में से 112 की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है।

DNA प्रोफाइलिंग से हो रही शवों की पहचान बरामद कई शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त या क्षत-विक्षत थे, जिससे देखकर पहचान करना मुश्किल हो गया। इसलिए, नेपाल पुलिस बरामद अवशेषों और बाढ़ के बाद लापता बताए गए लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए DNA प्रोफाइलिंग का सहारा ले रही है।

वेबसाइट पर 1,421 अज्ञात शवों की जानकारी अपलोड पुलिस ने बताया कि बरामद शवों और अवशेषों से 1,329 DNA सैंपल लिए गए हैं, और लापता लोगों के रिश्तेदारों से 2,060 सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों ने परिवारों को पहचान करने में मदद करने के लिए नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर 1,421 अज्ञात शवों की जानकारी भी अपलोड की है।

बड़ी संख्या में बरामद शवों को रखने के लिए मुर्दाघरों में जगह न होने के कारण, अधिकारियों ने ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी करने और DNA सैंपल व पहचान संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के बाद कई अज्ञात अवशेषों को सुरक्षित रूप से दफना दिया है।