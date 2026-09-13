नेपाल त्रासदी: चिलिमे सुरंग से 70 मीटर तक हटाया गया मलबा, 6 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका

पीटीआई, नुवाकोट। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ के कारण चिलिमे पनविद्युत परियोजना में बचाव अभियान जारी है, जहां छह कर्मचारियों के एक सुरंग में फंसे होने की आशंका है।

भारतीय और नेपाली टीमें भारी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी और मलबा हटा रही हैं और जमीन के नीचे बने बिजलीघर की ओर बढ़ रही हैं। भारतीय-नेपाली दल अब तक 70 मीटर तक का मलबा हटा चुके हैं।

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि सुरंग में जारी बचाव कार्य में मिट्टी खोदने वाली मशीन और मलबा उठाने वाली मशीन की मदद ली जा रही है जिससे अभियान को गति मिली है।

परियोजना प्रबंधक के मुताबिक, बिजलीघर सुरंग में और 60 मीटर की गहराई में है। नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि बचाव दल वहां तक पहुंचने के लिए रात भर काम करते रहे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बचाव स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क भी तैयार कर ली है।

इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि चिलिमे में फंसे छह कर्मचारी जीवित हैं या उनसे संपर्क हो गया है। माना जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी एक दर्जन सुरंगों में लगभग 100 लोग फंसे हुए हैं।

श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि भारत ने बाढ़ प्रभावित बेत्रावती क्षेत्र में संपर्क बहाल करने में मदद के लिए 70 मीटर लंबे बेली पुल के हिस्सों की पहली खेप नेपाल भेजी है। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा कि पुल के अन्य हिस्सों की खेप भी आने वाले दिनों में नेपाल पहुंचेगी। बेली पुल पहले से तैयार अलग-अलग हिस्सों से बनाया जाने वाला एक अस्थायी इस्पात पुल होता है।

पुनर्निर्माण के लिए 4.7 अरब डालर की जरूरत एक सरकारी आकलन के अनुसार नेपाल में अचानक बाढ़ के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित 4.7 अरब डालर की ज़रूरत है। 'रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट' (आरडीएनए) में कुल नुकसान का अनुमान लगभग 2.7 अरब डालर लगाया गया है, जिसमें भौतिक नुकसान 1.81 अरब डालर और आर्थिक नुकसान 88.33 करोड़ डालर है।