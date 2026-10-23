केन्या में बहुमंजिला इमारत ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका; दुकानों में मच गई लूटपाट

डिजिटल डेस्क, नैरोबी। केन्या की राजधानी नौरोबी में शुक्रवार को एक बहुमंजिला इमारत अचानक ढह गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत के गिरने से कंक्रीट का ढेर बन गया और एक दर्जन से अधिक मंजिलें एक-दूसरे पर गिर गई हैं, जिनके बीच बहुत कम जगह बची है।

यह इमारत निर्माणाधीन थी। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे नैरोबी के ईस्टले इलाके में एक व्यस्त कमर्शियल सड़क पर यह इमारत ढह गई। यह इलाका अक्सर हजारों व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ से भरा रहता है। नैरोबी में बहुमंजिला इमारत ढही नैरोबी के पुलिस प्रमुख इस्सा मोहम्मद ने बताया कि इमारत की 10 से ज्यादा ऊपरी मंजिलें निर्माणाधीन थीं। बचाव कार्य काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुछ लोग आसपास की दुकानों में लूटपाट करने लगे थे।

पुलिस को उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, ताकि इलाके को खाली कराया जा सके और बचाव टीमों को वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि उनकी टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वे बचाव कर्मियों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए जगह दें। पुलिस और रेड क्रॉस मौके पर शुरुआत में वहां भारी मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। कुछ घंटों बाद, हेलमेट पहने बचाव कर्मियों के एक समूह ने पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल करके मलबे के ढेर को खंगालना शुरू किया। बाद में वहां एक एक्सकेवेटर पहुंची, जिसने स्टील और कंक्रीट के मलबे को हटाना शुरू किया। इससे बचाव कर्मी जमीन के स्तर और बेसमेंट की मंजिलों तक पहुंच सकें। बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिलों पर निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि नीचे की मंजिलों को दुकानों के लिए किराए पर दिया गया था।