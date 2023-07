आस्ट्रेलियाई तट पर बहकर आई रहस्यमयी वस्तु, विशेषज्ञों ने भारतीय राकेट का टुकड़ा होने की जताई आशंका

जब इसरो के सूत्रों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस बारे में आस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी से संवाद हुआ है। हालांकि इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। रहस्यात्मक वस्तु को देखने के बाद इसे अंतरिक्ष का कचरा बताया जा रहा लेकिन आस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी समेत राष्ट्रीय एजेंसियां इसके स्त्रोत के बारे में पता करने की लगातार कोशिश कर रही हैं।

मेलबर्न, पीटीआई। आस्ट्रेलियाई सुदूर तट पर बहकर आई गुंबद के आकार की एक रहस्यात्मक वस्तु से सनसनी फैल गई है। विशेषज्ञों का आकलन है कि यह भारतीय राकेट का 20 वर्ष पुराना टुकड़ा हो सकता है, जिसका इस्तेमाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया गया होगा। पर्थ से 250 किलोमीटर दूर पश्चिमी आस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड समुद्र तट के पास शनिवार को यह वस्तु पाई गई है। आस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी से हुआ संवाद इस संदर्भ में जब इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) के सूत्रों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस बारे में आस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी से संवाद हुआ है। हालांकि, इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। रहस्यात्मक वस्तु को देखने के बाद इसे अंतरिक्ष का कचरा बताया जा रहा लेकिन आस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी समेत राष्ट्रीय एजेंसियां इसके स्त्रोत के बारे में पता करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। विशेषज्ञों का विश्वास आस्ट्रेलिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के अनुसार, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की इंजीनियर आंद्रे बायड ने कहा है कि विशेषज्ञों का विश्वास है कि यह सेटेलाइट लांचिंग के समय गिरे राकेट के मलबे का टुकड़ा हो सकता है। वहीं, पश्चिमी आस्ट्रेलिया पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस समय ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह अंतरिक्ष का कचरा हो सकता है, लेकिन निश्चयपूर्वक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि इस बारे में पुष्टि न हो जाए। वहीं, भारतीय विशेषज्ञों ने कहा, ''इसके आकार के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि यह भारतीय रॉकेट के ऊपरी चरण का एक इंजन है जिसका इस्तेमाल कई अलग-अलग मिशन के लिए किया जाता है।'' उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह इस वर्ष का नहीं है यह लगभग 20 वर्ष पुराना हो सकता है। उन्होंने कहा, ''लेकिन साथ ही, जब इसे समुद्र की ओर फेंक दिया जाता है तो यह सामान्य से अधिक पुराना दिखने लगता है।''

