रखाइन में म्यांमार सेना का क्यौकटाव बाजार पर हवाई हमला, 33 की मौत; अराकान आर्मी का दावा

डिजिटल डेस्क, नेपीडॉ। बांग्लादेश की सीमा से सटे म्यांमार के युद्ध ग्रस्त रखाइन राज्य में सोमवार को एक बाजार के पास म्यांमार सेना के हवाई हमले में दर्जनों लोग मारे गए। यह जानकारी उस इलाके पर कब्जा रखने वाले एक विद्रोही गुट और एक स्थानीय सहायता कर्मी ने दी है।

सेना से लड़ रहे विद्रोही गुट अराकान आर्मी के अनुसार, रखाइन राज्य के क्यौकटाव शहर में हुए हवाई हमले में 33 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों की संख्या की पुष्टि सहायता कर्मी वाई हुन आंग ने की, जिनकी टीम उस इलाके में काम कर रही है।

2021 में तख्तापलट के बाद से गृहयुद्ध में म्यांमार 2021 में तख्तापलट के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है और गृहयुद्ध छिड़ा गया है। कई सशस्त्र समूह, जिनमें अराकान आर्मी भी शामिल है, सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं।