रखाइन में म्यांमार सेना का क्यौकटाव बाजार पर हवाई हमला, 33 की मौत; अराकान आर्मी का दावा
म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना के हवाई हमले में क्यौकटाव बाजार के पास 33 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हुए।
HighLights
म्यांमार सेना ने रखाइन के क्यौकटाव बाजार पर हवाई हमला किया।
हमले में 33 लोगों की मौत और 36 घायल होने की पुष्टि हुई।
अराकान आर्मी ने हमले की जानकारी दी, गृहयुद्ध जारी है।
डिजिटल डेस्क, नेपीडॉ। बांग्लादेश की सीमा से सटे म्यांमार के युद्ध ग्रस्त रखाइन राज्य में सोमवार को एक बाजार के पास म्यांमार सेना के हवाई हमले में दर्जनों लोग मारे गए। यह जानकारी उस इलाके पर कब्जा रखने वाले एक विद्रोही गुट और एक स्थानीय सहायता कर्मी ने दी है।
सेना से लड़ रहे विद्रोही गुट अराकान आर्मी के अनुसार, रखाइन राज्य के क्यौकटाव शहर में हुए हवाई हमले में 33 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों की संख्या की पुष्टि सहायता कर्मी वाई हुन आंग ने की, जिनकी टीम उस इलाके में काम कर रही है।
2021 में तख्तापलट के बाद से गृहयुद्ध में म्यांमार
2021 में तख्तापलट के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है और गृहयुद्ध छिड़ा गया है। कई सशस्त्र समूह, जिनमें अराकान आर्मी भी शामिल है, सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं।
राज्य के उत्तर में स्थित नदी के किनारे बसे शहर क्यौकटाव का जिक्र करते हुए वाई हुन आंग ने कहा कि यह जगह लड़ाई वाली जगहों से काफी दूर है और इसका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है।
म्यांमार सरकार के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। सरकार ने पहले कहा है कि सेना आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए अधिकतम संयम बरतती है ।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)