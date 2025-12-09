टीवी पर फुटबाल मैच देख रहे थे लोग, तभी अचानक हुई एयरस्ट्राइक; म्यांमार में चाय की दुकान पर हमले में 18 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की सेना द्वारा पिछले हफ्ते सागाइंग में एक चाय की दुकान पर किए गए हवाई हमले में 18 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

यह घटना सशस्त्र लोकतंत्र समर्थक बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे घातक हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। इन हमलों में अक्सर नागरिक हताहत होते हैं।

एक फरवरी 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सत्ता हथियाने और व्यापक जन विरोध शुरू होने के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को घातक बल से कुचल दिए जाने के बाद सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए और देश के बड़े हिस्से अब संघर्ष में उलझे हुए हैं।