Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीवी पर फुटबाल मैच देख रहे थे लोग, तभी अचानक हुई एयरस्ट्राइक; म्यांमार में चाय की दुकान पर हमले में 18 की मौत

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    म्यांमार में एक चाय की दुकान पर सैन्य हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। यह घटना देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य कार्रवाई का एक और उदाहरण है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    म्यांमार में चाय की दुकान पर सैन्य हवाई हमले में 18 की मौत। (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की सेना द्वारा पिछले हफ्ते सागाइंग में एक चाय की दुकान पर किए गए हवाई हमले में 18 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।

    यह घटना सशस्त्र लोकतंत्र समर्थक बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे घातक हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। इन हमलों में अक्सर नागरिक हताहत होते हैं।

    एक फरवरी 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सत्ता हथियाने और व्यापक जन विरोध शुरू होने के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को घातक बल से कुचल दिए जाने के बाद सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए और देश के बड़े हिस्से अब संघर्ष में उलझे हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक स्थानीय निवासी ने बताया कि नया हमला पांच दिसंबर को रात आठ बजे के करीब हुआ। पीडि़तों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि चाय की दुकान पर हुए हमले में मारे गए लोगों में एक पांच साल का बच्चा और दो स्कूली शिक्षक भी शामिल हैं। वहां दर्जनों लोग टेलीविजन पर म्यांमार बनाम फिलीपींस फुटबाल टूर्नामेंट देखने के लिए इकट्ठा हुए थे।