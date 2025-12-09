टीवी पर फुटबाल मैच देख रहे थे लोग, तभी अचानक हुई एयरस्ट्राइक; म्यांमार में चाय की दुकान पर हमले में 18 की मौत
म्यांमार में एक चाय की दुकान पर सैन्य हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। यह घटना देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य कार्रवाई का एक और उदाहरण है ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की सेना द्वारा पिछले हफ्ते सागाइंग में एक चाय की दुकान पर किए गए हवाई हमले में 18 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।
यह घटना सशस्त्र लोकतंत्र समर्थक बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे घातक हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। इन हमलों में अक्सर नागरिक हताहत होते हैं।
एक फरवरी 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सत्ता हथियाने और व्यापक जन विरोध शुरू होने के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को घातक बल से कुचल दिए जाने के बाद सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए और देश के बड़े हिस्से अब संघर्ष में उलझे हुए हैं।
एक स्थानीय निवासी ने बताया कि नया हमला पांच दिसंबर को रात आठ बजे के करीब हुआ। पीडि़तों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि चाय की दुकान पर हुए हमले में मारे गए लोगों में एक पांच साल का बच्चा और दो स्कूली शिक्षक भी शामिल हैं। वहां दर्जनों लोग टेलीविजन पर म्यांमार बनाम फिलीपींस फुटबाल टूर्नामेंट देखने के लिए इकट्ठा हुए थे।
