म्यांमार की सेना ने बाजार पर किए हवाई हमले, मरने वालों की संख्या हुई 49

डिजिटल डेस्क, नेप्यीडॉ। विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में मौजूद एक बाजार पर सोमवार को म्यांमार की सेना की ओर से किए गए हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। पश्चिमी रखाइन में हुआ यह हमला, देश भर में लोकतंत्र-समर्थक विद्रोही गुटों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ घातक हवाई हमलों की कड़ी में ताजा घटना है।

एक फरवरी, 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीनने के बाद से ही म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है और इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है।

सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को घातक बल प्रयोग से दबाए जाने के बाद, सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए, जिससे देश के बड़े हिस्से में संघर्ष छिड़ गया।

सोमवार का हमला क्याउक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अराकान आर्मी ने मंगलवार तड़के कहा कि दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास दो बम गिराए, जिसमें सामान बेचने वाले, खरीदार और पैदल चलने वाले लोग मारे गए। समूह ने बताया कि 58 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से 22 की हालत गंभीर है।