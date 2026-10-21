सूडान में गृह युद्ध हुआ खतरनाक: बाजार पर भीषण ड्रोन हमला, 150 लोगों की मौत; बच्चे भी बने निशाना

रॉयटर, नैरोबी। सूडान की सेना ने विवादित अब्येई क्षेत्र के एक बाजार में ड्रोन हमले किए, जिसमें 150 से अधिक लोग मारे गए। बाजार में यह हमला सोमवार दोपहर के आसपास हुआ।

अब्येई में सूचना मामलों के कार्यवाहक मंत्री, योहाना अकोल नगोर ने मंगलवार को बताया कि मरने वालों की संख्या 73 से बढ़कर 153 हो गई है। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए कहा कि इस हमले के लिए सूडान की सेना जिम्मेदार है।

सूडानी सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तीन राजनयिक सूत्रों ने बताया कि हमला बाजार में स्थित एक ईंधन डिपो पर हुआ था। वहीं, एपी के अनुसार मंगलवार को एक सांसद ने बताया कि सप्ताहांत में आइसिस से जुड़े आतंकवादियों ने पूर्वी माली के मेनाका इलाके में हमला किया, जिसमें 48 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे।