कोट उतारा और उठा लिया 100 किलो वजन, आर्मी जवानों के सामने 20 बार बेंच प्रेस; मंगोलिया के राष्ट्रपति का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, उलानबाटर। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक मिलिट्री यूनिट के दौरे के दौरान 100 किलो का बेंच प्रेस करते हुए दिख रहे हैं।

मंगोलिया के राष्ट्रपति खुद आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने सैनिकों के सामने 20 बार 100 किलो वजन उठाया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मंगोलियन पीपल्स आर्मी में सेवा की थी।

मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उठाया 100 किलो वजन

मंगोलिया के राष्ट्रपति 58 साल के हैं और वे इस उम्र में भी काफी फिट दिख रहे हैं। राष्ट्रपति के मिलिट्री यूनिट के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने सैनिकों के सामने 100 किलो वजन उठाकर दिखाया।

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंगोलिया के राष्ट्रपति अपना कोट उतारते हैं और बेंच पर वेट लिफ्ट करने के लिए लेट जाते हैं। अधिकारी और सैनिक राष्ट्रपति की फिटनेस देखकर खुश नजर आते हैं। वीडियो में राष्ट्रपति को आसानी से वजन उठाते हुए देखा जा सकता है। 2021 से राष्ट्रपति पद पर काबिज उखनागीन खुरेलसुख ने वजन उठाने के बाद अपने आस-पास मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और फिर अपनी जैकेट वापस पहन ली।