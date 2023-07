विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है। इस प्रयास से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-तंजानिया द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है। यह 2022-23 में 6.4 अरब डॉलर रहा।

भारत-तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू: विदेश मंत्री जयशंकर (फाइल फोटो)

दार-ए-सलाम, पीटीआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है। इस प्रयास से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत-तंजानिया द्विपक्षीय व्यापार में हुई वृद्धि- जयशंकर उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-तंजानिया द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है। यह 2022-23 में 6.4 अरब डॉलर रहा। उन्होंने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हसन से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति सामिया को दी पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं उन्होंने राष्ट्रपति सामिया को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। यात्रा के दौरान आइआइटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस जंजीवार में खोले जाने के लिए एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। जयशंकर ने कहा कि आइआइटी परिसर हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण विदेश मंत्री ने तंजानिया में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने तंजानिया के विदेश मामलों और पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्री डा. स्टरगोमेना टैक्स से मुलाकात भी की। इस दौरान तंजानिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने की दार-ए-सलाम के प्रसिद्ध टेंपल स्ट्रीट की सैर उन्होंने कहा कि व्यापार के विस्तार के लिए सकारात्मक और बेहतर वातावरण बनाने के लिए तंजानिया सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। विदेश मंत्री ने दार-ए-सलाम के प्रसिद्ध टेंपल स्ट्रीट की सैर की। उन्होंने कहा कि तंजानिया की राजधानी में यह लिटिल इंडिया ऐतिहासिक संबंधों और आधुनिक समय के जुड़ाव दोनों का प्रतीक है।

Edited By: Mohd Faisal