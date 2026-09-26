कांगो में सैन्य विमान क्रैश, दो लेफ्टिनेंट जनरल समेत 14 लोगों की दर्दनाक मौत

रॉयटर, काहिरा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

मारे गए अधिकारियों में सैन्य अदालत के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुतोम्बो कातलायी तिएंदे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया शामिल हैं।

कांगोली सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेंगे ने बयान में कहा कि इन दो जनरल अधिकारियों के अलावा प्रतिनिधिमंडल के 12 सदस्य और चालक दल के सदस्य भी इस हादसे में मारे गए।

विमान दक्षिण-पश्चिमी किकवित से राजधानी किंशासा लौट रहा था। रास्ते में तकनीकी खराबी आने के बाद यह केंगे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बोर्ड चेयरमैन ट्राइफॉन किन-किये मुलुम्बा ने कहा कि अभी दुर्घटना का कारण अज्ञात है। कांगो की सेना पूर्व में कई विद्रोही समूहों, खासकर रवांडा समर्थित एम23 के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।