Mexico News मेक्सिको में मंगलवार को सशस्त्र समूह ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। सुरक्षा बल सभी कर्मचारियों की तलाश में जुट गए है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि अपहरण किए गए सभी पुरुष कर्मचारियों को सशस्त्र समूह के सदस्यों द्वारा राज्य की राजधानी टक्स्टला गुटिरेज से लगभग 22 मील (34.4 किमी) पश्चिम में एक राजमार्ग पर ले जाया गया है।

Mexico: सशस्त्र समूह ने बंदूक की नोक पर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों का किया अपहरण, तलाश जारी

मेक्सिको सिटी, एजेंसी। मेक्सिको में मंगलवार को सशस्त्र समूह ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। दक्षिणी मैक्सिकन राज्य चियापास में सुरक्षा बल अपहरण किए गए सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों की तलाश में जुट गए है। अपहरण किए गए कर्मचारियों में सभी पुरुष शामिल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि अपहरण किए गए सभी पुरुष कर्मचारियों को सशस्त्र समूह के सदस्यों द्वारा राज्य की राजधानी टक्स्टला गुटिरेज से लगभग 22 मील (34.4 किमी) पश्चिम में एक राजमार्ग पर ले जाया गया है। अपहरण के मकसद की जांच की जा रही मंत्रालय के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सभी 14 कर्मचारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं बल्कि प्रशासन में काम करते हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अपहरण के मकसद की जांच की जा रही है। अपहरण के वीडियो की हो रही जांच राज्य सुरक्षा मंत्रालय के 14 कर्मचारियों की जांच संघीय और राज्य के दोनों एजेंट कर रहे है। समाचार आउटलेट्स द्वारा अपहरण के जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक राजमार्ग पर एक कार रुकती हैं और सभी कर्मचारियों पर बंदूक तानी हुई है और उन्हें कार के अंदर जाने को कहा जा रहा हैं। हालांकि, रायटर्स ने इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अब तक नहीं की है। राज्य अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि वह घटना की कथित तस्वीरों और वीडियो की जांच कर रहा है।

Edited By: Nidhi Avinash