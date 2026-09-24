हूती हमलों के बीच मक्का में अलर्ट, सऊदी अरब पर दागी गईं 6 मिसाइलें नष्ट

डिजिटल डेस्क, रियाद। यमन के ईरान-समर्थित हूती लड़ाकों द्वारा हमलों में तेजी के बीच सऊदी अरब ने गुरुवार को पवित्र शहर मक्का के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। हालिया तनाव के दौरान मक्का में संभावित खतरे को लेकर पहली बार यह चेतावनी दी गई, जिसे बाद में खतरा टलने पर हटा लिया गया।

इस दौरान सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ताइफ और यानबू समेत कई इलाकों को निशाना बनाकर दागी गईं छह हूती मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन हमलों में कोई हताहत हुआ है या कोई नुकसान हुआ है।

सऊदी नागरिक सुरक्षा ने कहा कि खतरा टल गया है। उन्होंने निवासियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और इकट्ठा होने या वीडियो बनाने से बचने का आग्रह किया। सऊदी अधिकारियों ने सबसे पहले 15 सितंबर को मक्का, जेद्दा और ताइफ के लिए एक संक्षिप्त चेतावनी जारी की थी। हालिया सैन्य तनाव के दौरान पवित्र शहर मक्का के लिए जारी की गई यह पहली इस तरह की चेतावनी थी।

गुरुवार को हुए हमलों के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, "आतंकवादी हूती लड़ाकों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।"



गौरतलब है कि हूतियों ने जुलाई में सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का एलान किया था, जिससे इस व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में एक और नया मोर्चा खुल गया है।

इस समूह (हौथी) ने यमन के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाब अल-मंडेब जलमार्ग पर उनका खतरा बढ़ गया है। यमन के गृहयुद्ध में नए सिरे से भड़की हिंसा के साथ ही पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है।