Measles Outbreak: सूडान के विस्थापन शिविरों में फैला खसरा, बीमारी से 13 बच्चों की मौत

Measles Outbreak देश के दो युद्धरत गुटों के संघर्ष के बीच सूडान के व्हाइट नाइल राज्य में आंतरिक विस्थापन शिविरों में संदिग्ध खसरे के प्रकोप के दौरान हाल के हफ्तों में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई है।CNN ने रविवार को अपने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सूडानी शाखा ने कहा यहां की स्थिति गंभीर है।

सूडान के विस्थापन शिविरों में फैला खसरा (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

खार्तूम [सूडान], एजेंसी। Measles Outbreak: देश के दो युद्धरत गुटों के संघर्ष के बीच, सूडान के व्हाइट नाइल राज्य में आंतरिक विस्थापन शिविरों में संदिग्ध खसरे के प्रकोप के दौरान हाल के हफ्तों में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई है। सीएनएन ने रविवार को अपने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर (एमएसएफ) या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सूडानी शाखा ने कहा: " यहां की स्थिति गंभीर है। बच्चों में संदिग्ध खसरा और कुपोषण सबसे जरूरी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।" एमएसएफ सूडान ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा: "सूडान के व्हाइट नाइल राज्य में संघर्ष से भागने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। नौ शिविरों के अंदर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे हैं।" NGO के क्लीनिकों में भर्ती थे बच्चें एनजीओ ने 6 से 27 जून तक व्हाइट नाइल शिविरों में संदिग्ध खसरे से पीड़ित 223 बच्चों का इलाज किया, जिनमें 13 मरने वाले बच्चे भी शामिल थे। इन सभी बच्चों को एनजीओ समर्थित दो क्लीनिकों में भर्ती कराया गया।एमएसएफ सूडान ने ट्वीट किया, "हमें हर दिन संदिग्ध खसरे से पीड़ित बीमार बच्चे मिल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश जटिलताओं के साथ हैं।"

Edited By: Babli Kumari