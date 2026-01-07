'लक्जमबर्ग भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार', एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से की मुलाकात
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत-लक्जमबर्ग संबंध काफी गहरे हैं और भारत लक्जमबर्ग को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। लक्जमबर्ग के ...और पढ़ें
पीटीआई, लक्जमबर्ग। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत-लक्जमबर्ग संबंध काफी गहरे हैं और भारत लक्जमबर्ग को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है।
लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल के साथ मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए लक्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया। इससे पहले एस जयशंकर ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी दी। विदेश मंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के समर्थन का धन्यवाद दिया।
