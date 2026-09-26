इटली के बाद अब स्पेन के लेइडा में चेहरा ढकने पर बैन, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का-नकाब पहनने पर लगेगा जुर्माना
इटली के बाद अब स्पेन के लेइडा शहर ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। इटली में स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगा दिया गया है। इस बीच अब स्पेन के लेइडा शहर ने भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने पर रोक लगा दी है।
स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून न होने के बावजूद, लेइडा नगर परिषद ने एक नगरपालिका कानून में बदलाव कर इस प्रतिबंध को मंजूरी दी है। नए नियम के तहत अब सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े या चीजें पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नहीं है कोई राष्ट्रीय कानून
दरअसल, फ्रांस, पुर्तगाल या बेल्जियम जैसे यूरोपीय पड़ोसियों के उलट, स्पेन में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले इन कपड़ों के इस्तेमाल पर रोक लगाने या पाबंदी लगाने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।
क्या है इस फैसले का मकसद?
स्पेन के लेइडा की नगर परिषद की बैठक में 16-11 के वोट से नगरपालिका कानून में इस बदलाव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का मकसद चेहरे को पूरी तरह ढकने वाली चीजों या कपड़ों के साथ सार्वजनिक जगहों पर रहने या घूमने पर रोक शामिल है, हालांकि इसमें बुर्का या नकाब का साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है।
क्योंकि बुर्का एक ही कपड़े का बनाया जाता है और यह पूरे शरीर को कवर करता है, जबकि नकाब सिर्फ चेहरे पर लगाया जाता है, इसमें सिर्फ आंखे दिखती हैं।
कहां-कहां है छूट?
कानून में किए गए इस नए बदलाव के तहत बुनियादी अधिकारों के इस्तेमाल, पूजा-स्थलों और ऐसी जगहों पर छूट दी गई है जहां ये रीति-रिवाज सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं। हालांकि, इन तय दायरों के बाहर नए कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सिटी हॉल के अनुसार, इस फैसले को पारित कराने के लिए कैटलन सोशलिस्ट पार्टी ने दक्षिणपंथी पार्टी 'वॉक्स' और कैटलन अलगाववादी पार्टी 'जंट्स' के साथ मिलकर गठबंधन बनाया।
इस निर्णय पर लेइडा के सोशलिस्ट मेयर फेलिक्स लारोसा ने नगर परिषद को संबोधित करते हुए कहा, "साथ रहने का अर्थ एक-दूसरे का सम्मान करना है, और एक-दूसरे का सम्मान करने का मतलब नियमों का पालन करना भी है।"
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