कांगो में इबोला से बचाव के उपाय बता रहा था नेता, पड़ोसियों ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

डिजिटल डेस्क, कांगो। कांगो की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता और वरिष्ठ सदस्य की इबोला के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस कथित हमले से पहले नेता ने बीमारी को लेकर चिंता जताई थी और इबोला से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी।

खबरों के अनुसार, बाद में नेता पर हमला किया गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यह घटना रविवार को नॉर्थ किवु प्रांत के बुटेम्बो में हुई, जो हाल ही में फैले इबोला का हॉटस्पॉट बन गया है।

पड़ोसियों ने की पीट-पीटकर हत्या बुटेम्बो में यूडीपीएस पार्टी की फेडरल एग्जीक्यूटिव कमिटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता मैरी-सेलेस्टिन कारोंडवा पर उनके पड़ोसियों ने हमला किया। एक बयान में कहा गया कि यह हमला तब हुआ जब वे एक रेडियो शो में शामिल हुए और उन्होंने इबोला से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी।

पार्टी ने कहा कि हमलावरों ने उसे पीटा, उसका सामान लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। तुरंत यह पता नहीं चल पाया कि हमला किसने किया, कितने लोग शामिल थे या हमले की वजह क्या थी। शनिवार को हुए हमले में हुई थी एक व्यक्ति की मौत पार्टी ने बताया कि बाद में चोटों के कारण करोंडवा की मौत हो गई। बुटेम्बो के मेयर ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यह घटना इबोला रिस्पॉन्स टीमों पर हुए हमलों की कड़ी में सबसे नई घटना है, जो लोगों के बीच लगातार बने अविश्वास को दिखाती है।