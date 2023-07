WMO: दुनिया में सबसे गर्म रहा पिछला सप्ताह, 1940 के बाद दिखी ऐसी गर्मी; संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी

जलवायु परिवर्तन और अल नीनो मौसम पैटर्न के शुरुआती चरणों के बाद डब्ल्यूएमओ ने एक बयान में कहा प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई का पहला सप्ताह दुनिया में रिकॉर्ड सबसे गर्म सप्ताह था। 1940 के बाद ये सबसे ज्यादा गर्मी का ताजा रिकॉर्ड है। डब्लूएमओ ने कहा कि उसने दुनिया भर के साझेदारों के विभिन्न डेटासेट पर गौर किया है जिसके बाद ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।

WMO: 1940 के बाद दिखी ऐसी खतरनाक गर्मी।

पेरिस, एएफपी। साल 2023 की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस सप्ताह दुनिया के औसत तापमान ने लगातार कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सोमवार के शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, जुलाई का पहला सप्ताह पृथ्वी के लिए रिकॉर्ड सबसे गर्म सप्ताह रहा था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार झुलसाने वाले दिनों के बाद वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में गिरावट देखी गई। डब्ल्यूएमओ ने एक बयान में कहा, "प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई का पहला दुनिया में रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म सप्ताह था।" 2024 तक दिखेगा प्रभाव यह रिकार्डों की शृंखला में नवीनतम है, आधे साल के दौरान स्पेन में पहले ही सूखा पड़ चुका है और चीन के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भीषण गर्मी की लहरें देखी जा चुकी हैं। डब्ल्यूएमओ ने कहा कि तापमान जमीन और महासागर दोनों पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसका "पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर संभावित विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। डब्ल्यूएमओ के जलवायु सेवाओं के निदेशक क्रिस्टोफर हेविट ने कहा, "हम अज्ञात क्षेत्र में हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे-जैसे अल नीनो विकसित होगा, हम और अधिक रिकॉर्ड गिरने की उम्मीद कर सकते हैं और ये प्रभाव 2024 तक बढ़ेंगे।" "यह ग्रह के लिए चिंताजनक खबर है।" डब्लूएमओ ने कहा कि उसने दुनिया भर के साझेदारों के विभिन्न डेटासेट पर गौर किया है। यूरोप की जलवायु निगरानी सेवा कॉपरनिकस ने एएफपी को बताया कि उसके आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 1940 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से पिछले सप्ताह के सबसे गर्म होने की संभावना है।

Edited By: Shashank Mishra