Icon of the Seas: 7960 लोगों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े क्रूज की रोचक है कहानी, इस दिन शुरू होगा सफर

हेलसिंकी, ऑनलाइन डेस्क। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज 'आइकन ऑफ द सीज' बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में यह पहली बार आधिकारिक समुद्री सफर पर निकलेगा और तय तारीख का भी खुलासा हो गया है। हालांकि, आधिकारिक समुद्री सफर से पहले 'आइकन ऑफ द सीज' का ट्रायल्स सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

विश्व के सबसे बड़े क्रूज जहाज का आधिकारिक ट्रायल्स 22 जून को फिनलैंड में हुआ और अब क्रूज जहाज फिनलैंड के मेयर तुर्कू शिपयार्ड लौट आया है। जिसका वीडियो सामने आया हैं।

इस क्रूज में 7960 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। ऐसे में 27 जनवरी को क्रूज जहाज पहली बार अपने आधिकारिक समुद्री सफर के लिए रवाना होगा।

VIDEO: World's largest cruise ship nears completion in Finland.



In Finland’s Turku shipyard, a luxurious cruise ship known as The Icon of the Seas is nearing its maiden voyage. The vessel commissioned by Royal Caribbean is intended to sail the scenic waters of the Caribbean… pic.twitter.com/eFwQRPk9WT