खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर पीएम मोदी ने जताई थी चिंता, अब सामने आया बीएनपी का रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए भेजे गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का उनकी पार्टी ने स्वागत किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता इश्तियाक अजीज उल्फत ने सोमवार को इसे शानदार कदम करार दिया। मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की, भारत की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

फेफड़ों में संक्रमण से जूझ रहीं खालिदा जिया खालिदा जिया को फेफड़ों में संक्रमण के कारण 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिया को उपचार के लिए लंदन ले जाने के लिए एयर एंबुलेंस मंगलवार को ढाका पहुंचेगी। कतर सरकार ने विमान की व्यवस्था की है।