केन्या स्टार्नेशन कल्ट: स्वर्ग का सपना दिखाकर 190 बच्चों को मारा भूखा, पाखंडी पादरी दोषी करार; 400 से ज्यादा शव मिले

डिजिटल डेस्क, नैरोबी। केन्या की अदालत ने अंधविश्वास और भुखमरी के जरिए सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले स्वयंभू पादरी पॉल मैकेंजी और उसके 28 साथियों को हत्या का दोषी ठहराया है।

मोम्बासा अदालत में आए इस फैसले में 190 बच्चों और एक वयस्क की मौत के मामले की सुनवाई हुई। आरोपी ने अपने अनुयायियों को झांसा दिया था कि कयामत आने से पहले भूखे रहकर प्राण त्यागने से उन्हें सीधे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी।

शाकाहोला जंगल से मिलीं सामूहिक कब्रें यह खौफनाक मामला साल 2023 में तब सामने आया, जब एक स्थानीय नागरिक ने शाकाहोला जंगल में बच्चों की मौत की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद चलाए गए तलाशी और खुदाई अभियान में सामूहिक कब्रों से अब तक 400 से अधिक शव निकाले जा चुके हैं।

जांच और अदालती कार्यवाही में यह खुलासा हुआ कि बच्चों को परिजनों के सामने ही अलग रखकर भूखा रहने के लिए मजबूर किया गया, जिसके चलते तड़प-तड़पकर उनकी जान चली गई। तीन चरणों में तैयार की गई थी भुखमरी की साजिश जांच अधिकारियों के अनुसार, कल्ट के तहत लोगों को भूखा मारने की योजना बेहद सोचे-समझे तरीके से तीन चरणों में बनाई गई थी। पहले चरण में मासूम बच्चों को शिकार बनाया गया, जिसके बाद दूसरे चरण में महिलाओं और युवकों को भूखा रखा गया, और अंत में पुरुषों को निशाना बनाने की तैयारी थी।