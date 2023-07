केन्या में फर्जी पादरी के झांसे में आकर गई 400 से अधिक लोगों की भूख से जान, यीशू से मिलने का दिखाया था सपना

केन्या में ईसाई पंथ के अनुयायियों के शवों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को ईसाई पंथ के अनुयायियों के 12 और शव मिले हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय आयुक्त रोड्स ओन्याचा ने बताया कि धार्मिक नेता पॉल नथेंग मैकेंजी ने अनुयायियों से भूखा रहने की अपील की थी।

केन्या में फर्जी पादरी के झांसे में आकर गई 400 से अधिक लोगों की भूख से जान (फोटो रायटर)

नैरोबी, केन्या। केन्या में ईसाई पंथ के अनुयायियों के शवों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को ईसाई पंथ के अनुयायियों के 12 और शव मिले हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। 403 अनुयायियों के शव किए बरामद क्षेत्रीय आयुक्त रोड्स ओन्याचा ने बताया कि स्वघोषित धार्मिक नेता पॉल नथेंग मैकेंजी ने अनुयायियों से भूखा रहने की अपील की थी। पुलिस के अनुसार, पॉल ने अनुयायियों से कहा था कि उन्हें भगवान को हासिल करने के लिए भूखे रह कर अपनी जान देनी होगी। बता दें कि अब तक ईसाई पंथ के 403 अनुयायियों के शव बरामद किए गए हैं। रोड्स ओन्याचा ने बताया कि जांचकर्ता जंगल में और अधिक कब्रों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में 13 अप्रैल को पता चला था। जिसके बाद से ही जंगल में कब्रो की तलाश की जा रही है और अब तक कई शवों को भी बरामद किया गया है। कोर्ट ने आरोपी की हिरासत को एक महीने के लिए बढ़ाया सरकारी शव परीक्षण के अनुसार, भुखमरी ही मौत का मुख्य कारण प्रतीत होता है। हालांकि, बच्चों सहित कुछ पीड़ितों का गला घोंट दिया गया था। वहीं, इस मामले के मुख्य आरोपी अप्रैल के मध्य से पुलिस हिरासत में हैं। बीते 3 जुलाई को एक अदालत ने जांच लंबित रहने तक आरोपी की हिरासत को एक महीने के लिए बढ़ा दिया था। आतंकवाद या नरसंहार से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा पादरी राज्य अभियोजकों ने कहा है कि स्वघोषित धार्मिक नेता पॉल नथेंग मैकेंजी आतंकवाद या नरसंहार से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी ने किसी भी तरह की अर्जी दाखिल नहीं की है। बता दें कि स्वयंभू पादरी ने 2003 में गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च की स्थापना की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50 मिलियन लोगों की आबादी वाले पूर्वी अफ्रीकी देश में 4,000 से अधिक चर्च पंजीकृत हैं।

