पत्रकार के हाथ में युगांडा के टोरो साम्राज्य की कमान, 1993 में फिर से बहाल हुई थी राजशाही

डिजिटल डेस्क,कंपाला। युगांडा में एक पत्रकार टोरो साम्राज्य का राजा बनने जा रहा है। साम्राज्य ने पिछले महीने अपने "बाल-राजा" को खो दिया था। यह पत्रकार असल में एक राजकुमार है, जो लंबे समय से युगांडा ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन में ब्राडकास्टर और एडिटर के तौर पर काम कर रहा था।

वह 'एडवर्ड रुकिडी न्याबोंगो' नाम से जाना जाएगा। उसे अब औपचारिक रूप से समर्थकों के सामने पेश किया जाएगा। युगांडा की आजादी के बाद राष्ट्रपति ने पारंपरिक राजशाहियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका कहना था कि वे देश को एकजुट करना चाहते हैं। हालांकि, 1993 में इन्हें फिर से बहाल किया गया।

इन पारंपरिक राजाओं के पास कोई औपचारिक अधिकार नहीं होता और उन्हें कानूनी रूप से किसी भी पक्षपातपूर्ण राजनीति में शामिल होने से रोका गया है। लेकिन पारंपरिक संस्कृति के संरक्षक के तौर पर अपने लोगों के बीच उनका बहुत प्रभाव होता है।

पश्चिमी युगांडा के एक दूर-दराज शहर फोर्ट पोर्टल में होने वाले राज्याभिषेक समारोह को हजारों लोग देखेंगे। न्याबोंगो उत्तराधिकार की कतार में बहुत ऊपर नहीं थे, लेकिन शासक कुल 'बबीतो' के बुजुर्गों ने उन्हें योग्य राजकुमारों में से चुना। यह चुनाव तब हुआ, जब अगस्त में 34 साल की उम्र में कैंसर से राजा ओयो न्यिम्बा की मौत हो गई और उनका कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं था।