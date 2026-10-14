साउथ अफ्रीका में श्रद्धांजलि सभा से लौट रहे लोगों पर गोलीबारी, 2 की मौत; 5 घायल

डिजिटल डेस्क, जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास स्थित कातलेहोंग टाउनशिप में मंगलवार देर रात एक स्थानीय नेता की श्रद्धांजलि सभा लौट रहे लोगों पर एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, मारे गए लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) की यूथ लीग के सदस्य थे। संदिग्ध हमलावर ने वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और मामले की जांच राजनीतिक हत्याओं से जुड़ी विशेष टास्क टीम कर रही है।

खबरों में यह भी कहा गया है कि वे जिस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, वह एक महिला के लिए थी जो स्थानीय ANC नेता थीं और जिनकी इस महीने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि यह हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी।