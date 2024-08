विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते

जयशंकर ने बैठक की तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया और लिखा 'राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात कर गौरवान्वित महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन तक पहुंचाईं। अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए भारत-मालदीव संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।'

Privileged to call on President Dr Mohamed Muizzu. Conveyed greetings of PM @NarendraModi.



Committed to deepen India-Maldives ties for the benefit of our people and the region.@MMuizzu pic.twitter.com/FSP1kqefbx