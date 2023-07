जयशंकर ने म्यांमार के समकक्ष से की मुलाकात, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर हुई चर्चा

India-Thailand Relations विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने म्यांमार समकक्ष थान स्वे से मुलाकात की जिसमें कनेक्टिविटी पहल विशेष रूप से भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में चर्चा हुई। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। शनिवार को बैंकॉक पहुंचे जयशंकर ने मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) तंत्र बैठक के बाद म्यांमार के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर की चर्चा

बैंकॉक, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने म्यांमार समकक्ष थान स्वे से मुलाकात की, जिसमें कनेक्टिविटी पहल, विशेष रूप से भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में चर्चा हुई। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। शनिवार को बैंकॉक पहुंचे जयशंकर ने मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) तंत्र बैठक के बाद म्यांमार के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। जयशंकर ने ट्विटर पर कहा, "आज बैंकॉक में मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) बैठक के मौके पर एच.ई. यू थान स्वे से मुलाकात हुई। हमारी चर्चा कनेक्टिविटी पहल पर केंद्रित रहा जिसका बड़ा क्षेत्रीय महत्व है। आज दोपहर एमजीसी की बैठक में भी इन पर चर्चा होगी। हाल के दिनों में चुनौतियों का सामना करने वाली परियोजनाओं, विशेष रूप से भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, में तेजी लाने के महत्व पर बल दिया। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया।" एमजीसी निचले मेकांग क्षेत्र के सबसे पुराने तंत्रों में से एक है और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति द्वारा निर्देशित है। 1300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर चल रहा है काम भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1,300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जो तीनों देशों को जमीन के जरिए दक्षिण-पूर्वी एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा।

Edited By: Babli Kumari