Israel PM: इजरायल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी, चक्कर आने के बाद हुए थे भर्ती

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। 73 वर्षीय नेतन्याहू को शनिवार को हल्का चक्कर आने के बाद शेबा मेडिकल सेंटर ले जाया गया था। पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि जांच के बाद रविवार दोपहर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे पहले कार्यालय ने कहा था कि जांच रिपोर्ट सामान्य है और नेतन्याहू बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।

इजरायल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी।

HighLights इजरायल के पीएम को जांच के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। धूप में बाहर निकले के बाद आया था चक्कर। पीएम नेतन्याहू डिहाइड्रेशन का हो गए थे शिकार।

तेल अवीव, एपी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। पीएम नेतन्याहू को चक्कर आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच कराने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। इजरायल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी जानकारी के अनुसार, 73 वर्षीय नेतन्याहू को शनिवार को हल्का चक्कर आने के बाद शेबा मेडिकल सेंटर ले जाया गया था। पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि जांच के बाद रविवार दोपहर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे पहले कार्यालय ने कहा था कि जांच रिपोर्ट सामान्य है और नेतन्याहू बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं, शेबा मेडिकल सेंटर ने बताया कि हृदय तथा बीपी सहित विभिन्न जांच के बाद पीएम नेतन्याहू की तबीयत बहुत अच्छी है। अस्पताल ने कहा कि प्रधानमंत्री को छुट्टी दिए जाने के बाद उनकी मेडिकल टीम उनकी देखभाल करती रहेगी। धूप में निकलने के बाद आया था चक्कर पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने कल का दिन उत्तरी इजराइल में स्थित पर्यटन स्थल 'सी ऑफ गैलिली' में बिताया था। इस जगह पर तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस वजह से पीएम नेतन्याहू के शरीर में पानी की कमी हो गई। बता दें कि इजरायल में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीएम नेतन्याहू ने कल रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। पीएम नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए कहा था वह शुक्रवार को टोपी पहने बिना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीये बगैर धूप में निकले थे, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

