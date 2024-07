ओमान पहुंचा आईएनएस तेग, समुद्र में पलटे तेल टैंकर जहाज के 16 में से नौ क्रू मैंबर की बचाई जान; अन्य की तलाश जारी

एएनआई, ओमान। ओमान में समुद्र में पलटे तेल टैंकर जहाज के नौ क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है। 15 जुलाई को ओमान तट के पास तेल टैंकर जहाज पलट गया था जिस पर 16 सदस्य सवार थे, जिनमें 13 भारतीय और तीन श्रीलंकाई लोग थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग ने आठ भारतीयों और एक श्रीलंकाई सहित नौ नाविकों को बचाया है। इसकी जानकारी रक्षा अधिकारी ने दी है।

रक्षा अधिकारी ने कहा कि भारतीय नौसेना और ओमानी एजेंसियां ​​​​अभी भी क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। ओमान तट के पास जो तेल टैंकर डूबा था उस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग को राहत और बचाव कार्य के लिए यहां भेजा गया है। जहाज के सात क्रू मैंबर्स अभी भी लापता हैं, उनमें से पांच भारतीय और दो श्रीलंका के नागरिक हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है।

Indian Embassy in Oman tweets, "Embassy is coordinating SAR ops with Omani authorities and Indian Navy for MT Prestige Falcon, a Comoros-flagged vessel that capsized off the coast of Oman on July 15th. 9 crew including 8 Indians have been rescued today by INS Teg. The search for… pic.twitter.com/OFCbiPVCDw