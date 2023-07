ferry sinks in Indonesia इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप (Indonesias Sulawesi island) में भीषण हादसा हो गया। यहां 40 यात्रियों से भरी नाव डूब (ferry sinks off)गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 19 लोग अब भी लापता है। राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी लापता लोगों को ढूंढ रही है। ये हादसा रविवार देर रात हुई। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

Indonesia News: इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भीषण हादसा, 40 सवारियों से भरी नौका डूबी, 15 की मौत Representative Image

