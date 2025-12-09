'तुम जहन्नुम में सड़ोगे...', भारतीय शख्स ने ऑस्ट्रेलिया में किया था मर्डर, 7 साल बाद मिला इंसाफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के क्वींसलैंड में सात साल पहले सुनसान वांगेटी बीच पर हुए एक खौफनाक कत्ल के बाद उसका दोषी आखिरकार पकड़ा गया है। भारतीय मूल के पूर्व नर्स राजविंदर सिंह को शुक्रवार को केर्न्स सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल की टोया कॉर्डिंग्ले की हत्या का दोषी ठहराया।

जैसे ही जूरी ने 'गिल्टी' का फैसला सुनाया, कोर्ट रूम गूंज उठा। मृतक टोया के पिता खड़े होकर कातिल पर चीखने लगे और बोले कि तुम नर्क में सड़ोगे। इस दौरान राजविंदर सिंह कोर्ट में चुप खड़ा रहा। क्या है पूरा मामला? 21 अक्टूबर 2018 की उस शाम की बात है। टोया अपने कुत्ते के साथ वांगेटी बीच पर टहल रही थी। उसी वक्त राजविंदर सिंह वहां पहुंचा। पुलिस के अनुसार, घर में पत्नी से झगड़ा हुआ था, इसलिए गुस्से में फल और किचन नाइफ लेकर निकला था। टोया का कुत्ता उसकी तरफ जोर-जोर से भौंकने लगा। दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से के आलम में राजविंदर ने टोया पर ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए। फिर लाश को रेत में आधा दफन कर दिया और मासूम कुत्ते को पास के पेड़ से बांध दिया। अगले दिन जब लाश मिली तो पूरा इलाका सन्न रह गया।

हत्या के 48 घंटे में ही देश छोड़ भाग निकला कत्ल के ठीक दो दिन बाद राजविंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया से फरार हो गया। नौकरी छोड़ी, पत्नी और तीन छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ दिया। बहाना बनाया कि दादाजी बहुत बीमार हैं। इसके बाद चार साल तक वह गायब रहा, अपनी फैमिली से भी कोई संपर्क नहीं किया।

लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही उस पर शक था। उसकी कार की लोकेशन और टोया के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक ही जगह मिली थी। इसके केस की गुत्थी सुलझाने के लिए क्वींसलैंड पुलिस ने इतिहास का सबसे बड़ा 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनाम घोषित किया।