पेरिस की अदालत का बड़ा फैसला, लड़कियों को अश्लील वीडियो के लिए मजबूर करने वाले भारतीय को 20 साल की जेल

पीटीआई, लंदन। पेरिस की एक अदालत ने 29 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। उस पर पुरुषों के एक ऐसे ग्रुप को चलाने का आरोप था जो कम उम्र की लड़कियों को यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करता था।

सरकारी टीवी नेटवर्क 'फ्रांस 24' की रिपोर्ट के अनुसार, रोहन राणे का मुकदमा सोमवार को पेरिस की एक कोर्ट में शुरू हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को पेरिस की अदालत ने राणे को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। वह पढ़ाई के लिए फ्रांस आया था और एक ऐसे अतंरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में शामिल हो गया जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बच्चों को निशाना बनाता था और उन्हें अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता था।