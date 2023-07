India-Thailand relations: भारत-थाईलैंड हाईवे को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता: विदेश मंत्री जयशंकर

India-Thailand relations भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिस्तरीय हाईवे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल परियोजना है। ऐसा म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के कारण है लेकिन परियोजना को पूरा करने के लिए रुकावटों को दूर करना भारत सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। जयशंकर इस समय 12 वीं मेकांग गंगा सहयोग पर वार्ता के लिए थाईलैंड में हैं।

भारत-थाईलैंड हाईवे को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता: विदेश मंत्री जयशंकर (फाइल फोटो)

बैंकॉक, पीटीआई। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिस्तरीय हाईवे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल परियोजना है। ऐसा म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के कारण है, लेकिन परियोजना को पूरा करने के लिए रुकावटों को दूर करना भारत सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। थाईलैंड दौरे पर हैं जयशंकर जयशंकर इस समय 12 वीं मेकांग गंगा सहयोग पर वार्ता के लिए थाईलैंड में हैं। यहां पर वह बिम्सटेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे। थाईलैंड पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात में जयशंकर थाईलैंड और भारत के बीच के संपर्क मार्ग पर बोल रहे थे। 'महत्वपूर्ण साबित होगा भारत-थाईलैंड के लिए ये मार्ग' उन्होंने कहा, यह मार्ग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर से शुरू होगा और म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक आएगा। करीब 1,400 किलोमीटर लंबे इस हाईवे की परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर 2019 में पूरा करने की योजना थी लेकिन म्यांमार की स्थिति के चलते अब इसे पूरा करने में मुश्किल हो रही है। यह मार्ग से पूरे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 'त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को फिर से शुरू करने की कोशिश' विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि म्यांमार की स्थिति के कारण भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बहुत कठिन परियोजना रही है और इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से माल की आवाजाही, लोगों की आवाजाही में भारी बदलाव आएगा। 70 प्रतिशत काम हुआ पूरा गौरतलब है कि भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जो तीनों देशों को जमीन के जरिए दक्षिण-पूर्वी एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का 70 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है।

Edited By: Mohd Faisal