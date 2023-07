कुरान को अपवित्र करने के कृत्य की भारत ने की कड़ी निंदा, प्रस्ताव के समर्थन में 28 देशों ने किया मतदान

भारत 47 देशों की सदस्यता वाली परिषद में शामिल है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पवित्र कुरान को पूर्वनियोजित तरीके से और सार्वजनिक रूप से अपवित्र करने का जो कृत्य किया गया वह निंदनीय है। यह कृत्य करने वालों का उद्देश्य धार्मिक घृणा फैलाना था। इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कहा गया है। ( जागरण - फोटो )

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के लाए निंदा प्रस्ताव का किया समर्थन

Your browser does not support the audio element.

HighLights भारत 47 देशों की सदस्यता वाली परिषद में शामिल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के लाए निंदा प्रस्ताव का किया समर्थन

जिनेवा, पीटीआई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बुधवार को भारत ने इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान को अपवित्र करने की कड़े शब्दों में निंदा की और उसे पूरी तरह से अस्वीकार कृत्य कहा। कुरान को अपवित्र किए जाने के कृत्य की निंदा का प्रस्ताव कई मुस्लिम देशों के समर्थन से पाकिस्तान लाया था। भारत सहित 28 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि 12 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। क्या कहा गया प्रस्ताव में ? भारत 47 देशों की सदस्यता वाली परिषद में शामिल है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पवित्र कुरान को पूर्वनियोजित तरीके से और सार्वजनिक रूप से अपवित्र करने का जो कृत्य किया गया वह निंदनीय है। यह कृत्य करने वालों का उद्देश्य धार्मिक घृणा फैलाना था। इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कहा गया है। प्रस्ताव में इस कृत्य को करने वाले और उसके लिए षडयंत्र तैयार करने वालों के लिए कड़े दंड की मांग की गई है। किन देशों ने प्रस्ताव के विरोध में डाला वोट ? प्रस्ताव के समर्थन में भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव सहित 28 देशों ने मतदान किया, जबकि बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 12 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। प्रस्ताव में परिषद के उच्चायुक्त से अनुरोध किया गया है कि धार्मिक घृणा फैलाने का कृत्य करने वाले और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे प्रविधान किए जाएं कि पवित्र पुस्तकों को अपवित्र करने और इसी तरह के अन्य कृत्यों के करने पर रोक लगे। कड़े दंड का प्रविधान करवाने का अनुरोध इसके लिए सदस्य देशों को घृणास्पद हरकतों को रोकने वाला कानून बनाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रविधान करवाने का अनुरोध किया गया। मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा, घृणास्पद घटनाओं पर बहस की अनुमति हाल की पवित्र कुरान को जलाने की कई घटनाओं के बाद दी गई। इनमें से एक घटना इसी महीने स्वीडन में हुई थी।

Edited By: Ashisha Singh Rajput