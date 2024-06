चीन को लगेगी मिर्ची! मालदीव में ब्रिज का निर्माण कर रहा है भारत, मुइज्जू ने मंत्री ने खुद दी जानकारी

मंत्रालय ने आगे लिखा है, "इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने थिलामेल ब्रिज की प्रगति और वहां चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। परियोजना (AFCONS) के प्रतिनिधि सलाहकार और ठेकेदारों ने अब्दुल्ला मुत्तलिब और मुनु महावर को जानकारी दी।"

Today, the Minister of Construction and Infrastructure Dr.Abdulla Muththalib and High Commissioner of India to the Maldives H.E Munu Mahawar visited to inspect the Thilamale Bridge site along with Senior officials of High Commission, Senior officials of the Ministry. June 3, 2024