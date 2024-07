Israel-Palestine Conflict: फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, जारी की 20.89 करोड़ रुपए की पहली किस्त

एजेंसी, रामल्लाह। भारत सरकार ने साल 2024-25 के लिए फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। सरकार ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त जारी की है। गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत फलस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा।

रामल्लाह में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक्स पर अपने बयान में कहा, "भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की पहली किश्त जारी की है।"

The Government of India released the first tranche of USD 2.5 million to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), as part of its annual contribution of USD 5 million for the year 2024-25. pic.twitter.com/V5vpUVzch6