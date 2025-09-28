भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के भाग II के लिए चुना गया, क्या हैं इसके मायने?
भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) परिषद के भाग II के लिए चुना गया है। यह समूह अंतरराष्ट्रीय नागरिक वायु नेविगेशन सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वैश्विक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो हवाई नेविगेशन तकनीकों का समन्वय करती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसीएओ) परिषद के भाग ढ्ढढ्ढ के लिए चुना गया है। भाग ढ्ढढ्ढ उन देशों का समूह है जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक वायु नेविगेशन सुविधाओं में बड़ा योगदान देते हैं। इनमें भारत, अर्जेंटीना, आस्टि्रया, मिस्त्र, आइसलैंड, मेक्सिको, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और वेनेजुएला शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, भारत को मांट्रियल में आइसीएओ के 42वें महासभा सत्र के दौरान आइसीएओ परिषद के भाग ढ्ढढ्ढ के लिए 2025-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सतत, समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निकटता से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आइसीएओ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन तकनीकों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आइसीएओ नागरिक उड्डयन के लिए वैश्विक सुरक्षा मानक निर्धारित करता है और शासी परिषद इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आइसीओए की सीट जीतने में विफल रहा रूस
रायटर के अनुसार रूस संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी की परिषद में निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल करने में विफल रहा। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस को आइसीओए परिषद की सीट खोनी पड़ी। रूस को 87 वोट मिले, जो आइसीओए की 36-राष्ट्रों वाली शासी परिषद में सीट वापस पाने के लिए आवश्यक 93 वोटों से कुछ ही कम है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद परिषद के पहले भाग से अपना स्थान खो दिया। रूसी प्रतिनिधि ने फिर मतदान कराने की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।
आइसीएओ परिषद के भाग ढ्ढ में वायु परिवहन में अत्यधिक महत्व वाले देश शामिल हैं। इनमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं, जबकि भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ में बोलिविया, चिली, एल साल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, घाना, जमैका, मलेशिया, मारिटानिया, कतर, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, संयुक्त अरब अमीरात और जिम्बाब्वे शामिल हैं जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।
(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)
