भारत ने यूएन में खुलकर अफगानिस्तान का दिया साथ, तालिबान को लेकर कह दी बड़ी बात

पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि वह तालिबान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव का आह्वान करता है। नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी।

अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को बैठक को संबोधित करते हुए हरीश ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे नीतिगत उपायों को अपनाने का आह्वान करता है, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए स्थायी लाभ प्रदान करने में सहायक हों।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा, “केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से वही पुरानी स्थिति बनी रहेगी जो हम पिछले साढ़े चार वर्षों से देखते आ रहे हैं।'' उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर अप्रत्यक्ष इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित संस्थाएं और व्यक्ति सीमा पार आतंकवाद में लिप्त न हों।