मलेशिया पहुंचे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर की बातचीत

कुआलालंपुर, एएनआई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन (V Muraleedharan) ने शुक्रवार को मलेशियाई प्रतिनिधि सभा के सदस्य एम कुला सेगरन (M. Kula Segaran) से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "कुआलालंपुर में डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम कुला सेगरन और अन्य वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर खुशी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।" मालूम हो कि अपने दौरे के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत की।

Pleased to meet YB @mkula, National Vice Chairman of Democratic Action Party and other senior members in Kuala Lumpur.

Discussed ways to strengthen bilateral relations and people-to-people connect. pic.twitter.com/1Wwt4mmALY