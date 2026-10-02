नेपाल में देखते ही देखते नदी में समाया पूरा सरकारी दफ्तर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के बाग्लुंग जिले से एक बेहद हैरान और डरा देने वाला मामला सामने आया है, जहां दरम नदी के तेज बहाव के कारण एक पूरा सरकारी कार्यालय ताश के पत्तों की तरह ढहकर महज कुछ ही सेकंड में नदी में विलीन हो गया। नदी के कटाव के कारण इमारत के नीचे की जमीन पूरी तरह खिसक गई, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ।

गनीमत यह रही कि इस भयानक दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल, दरम नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण यह सरकारी इमारत पहले से ही बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी।

खतरे को भांपते हुए अधिकारियों ने समय रहते पूरे परिसर को खाली करा लिया था। इमारत के गिरने से पहले ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और कंप्यूटर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से बच गया।