Bastille Day आयोजन में जलवा दिखाने फ्रांस पहुंचा IAF का दल, फ्लाईपास्ट में दिखेगा भारतीय विमानों का जौहर

पेरिस, एएनआइ। बास्टी डे आयोजन में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी फ्रांस पहुंच गई है। वह 14 जुलाई को होने वाले इस आयोजन में अपने कौशल का प्रदर्शन करने से पहले वहां पर अभ्यास भी करेगी। फ्रांस के इस राष्ट्रीय दिवस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे।

भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर अपनी टुकड़ी के फ्रांस पहुंचने और उसके अभ्यास के संबंध में जानकारी दी है। कहा है कि योद्धा आयोजन स्थल एवन्यू देस चैंप्स एलिसी पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। बास्टी डे पर होने वाले फ्लाईपास्ट में भारतीय वायुसेना के चार राफेल लड़ाकू विमान और दो सी-17 ग्लोबमास्टर विमान भाग लेंगे।

#WATCH | Indian Tri services contingent holds practice sessions in France for the Bastille Day parade on July 14. Prime Minister ⁦Narendra Modi will attend this year's parade as the guest of honour at the invitation of France's President Emmanuel Macron. ⁦

(Video Source:… pic.twitter.com/HMxUUTsgck