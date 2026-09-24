ईरानी मदद से हूती का 48 घंटे में अहम ठिकानों पर कब्जा, यमन की सरकारी सेना से तटीय क्षेत्र और द्वीप छीने

एपी, काहिरा। पिछले हफ्ते यमन के हूती लड़ाकों ने जिस तेजी से लाल सागर के तटीय क्षेत्र और बॉब-अल-मंदेब स्ट्रेट के नजदीकी द्वीपों पर कब्जा किया, उसने रणनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया।

हूती ने अमेरिका और सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेना से तटीय क्षेत्र और द्वीप छीने। इतना ही नहीं हूती ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और उसके चार समुद्र तटीय शहरों पर भी हमले किए।

इन हमलों में हूती ने सैन्य अड्डे, ऑयल रिफायनरी और तेल ठिकानों को निशाना बनाया, साथ ही 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया।

विशेषज्ञ हूती के इस युद्ध कौशल के लिए ईरानी सैन्य सलाहकारों को जिम्मेदार मानते हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आइआरजीसी) ने हूती को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया है कि वह किसी भी सरकारी सेना का मुकाबला करने में सक्षम हो गया है।