पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव: हूती के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका, भीषण हमलों के बाद सऊदी ने जारी की एड्वाइजरी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसे पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है।

सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएसीए) के अनुसार टर्मिनल तीन और चार पर मिसाइलें गिरीं। सीएसीए के अनुसार, मृतकों में चार सऊदी, दो बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जार्डन, सीरिया, फलस्तीन और सूडान का एक-एक नागरिक शामिल हैं। कई घायल गंभीर हालत में हैं और विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

भारत समेत कई देशों ने हमले की निंदा की और सऊदी अरब के साथ एकजुटता दिखाते हुए हमलों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में शामिल होने पर विचार कर रहा है।

रॉयटर के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने रविवार को एयरलाइंस, यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों से सऊदी हवाई अड्डों और हवाई क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी। हूती ने एक बयान में कहा कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों के हवाई अड्डों को छोड़कर सऊदी अरब के अन्य हवाई अड्डे उसके निशाने पर हो सकते हैं।

हूती के नियंत्रण वाले अल मसीरा टेलीविजन पर प्रसारित बयान में सऊदी अरब को चेतावनी दी गई कि यदि उसने यमन में अपनी सैन्य कार्रवाई और दखलंदाजी बंद नहीं की, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हवाई अड्डों और ऊर्जा सम्मेलन पर खतरा हूती के हमले के बाद रियाद स्थित हवाई अड्डे से पिछले 24 घंटे में 225 से ज्यादा उड़ानें रद की गई हैं। एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद के लिए उड़ानें 14-15 अक्टूबर तक के लिए रद कर दी हैं। सऊदी प्रशासन के अनुसार, दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी मिसाइल गिरी और कई ड्रोन मार गिराए गए।